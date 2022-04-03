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ЕС должен обсудить запрет импорта газа России, - Минобороны Германии

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Воскресенье 03 апреля 2022 20:43
ЕС должен обсудить запрет импорта газа России, - Минобороны Германии Фото: министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает, что Европейский союз должен обсудить запрет на импорт российского газа. Должен быть ответ на военные преступления России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра, ЕС должен дать ответ после военных преступлений России под Киевом.

"Должен быть ответ. Такие преступления не должны оставаться без ответа", - заявила Ламбрехт.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, со своей стороны, призвала усилить санкции против России, однако не упоминала энергетический сектор.

"Те, кто несет ответственность за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше будем помогать Украине в защите", - сказала Бербок.

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