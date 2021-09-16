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ЕС должен наращивать потенциал по выявлению грязных денег из России, - евродепутаты

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский парламент принял резолюцию о пересмотре отношений с Россией. Евродепутаты рекомендуют ЕС наращивать потенциал по выявлению грязных денег из России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на рекомендации Европарламента о направлении политических отношений между ЕС и Россией.

Депутаты Европарламента призывают ЕС включить РФ в список не входящих в Евросоюз стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег.

Евродепутаты предлагают создать возможность для предотвращения потоков "грязных" денег из России, а также выявления в странах Евросоюза спрятанных состояний лиц, связанных с российским режимом, а также принадлежащих российским олигархам.

Кроме того, в ЕП назвали режим Путина крупнейшим вызовом для Европы.

Напомним, Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений ЕС и России. Украина положительно оценивает этот документ.

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