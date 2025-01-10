ЄС у день інавгурації Мадуро розширив санкції проти Венесуели

Євросоюз вирішив запровадити нові санкції проти Венесуели. Таке рішення ухвалили в день інавгурації диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас.

"Рада ЄС вирішила ухвалити новий пакет цільових санкцій проти 15 осіб, відповідальних за підрив демократії, верховенства закону та прав людини у Венесуелі", - зазначила Каллас.

За її словами, мета таких санкцій - підтримати демократичне вирішення кризи шляхом переговорів. При цьому обмеження не завдають шкоди венесуельському народу або економіці країни.

"Відповідальність за припинення кризи у Венесуелі лежить на її владі. Скасування санкцій ЄС залежатиме від відчутного прогресу в галузі прав людини та верховенства закону у Венесуелі, а також від значущих кроків у напрямі справжнього діалогу і демократичних перетворень", - додала глава дипломатії ЄС.