ЕС в день инаугурации Мадуро расширил санкции против Венесуэлы

Евросоюз решил ввести новые санкции против Венесуэлы. Такое решение приняли в день инаугурации диктатора Николаса Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Ответственность за прекращение кризиса в Венесуэле лежит на ее властях. Отмена санкций ЕС будет зависеть от ощутимого прогресса в области прав человека и верховенства закона в Венесуэле, а также от значимых шагов в направлении подлинного диалога и демократических преобразований", - добавила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, цель таких санкций - поддержать демократическое решение кризиса путем переговоров. При этом ограничения не приносят ущерб венесуэльскому народу или экономике страны.

"Совет ЕС решил принять новый пакет целевых санкций против 15 лиц, ответственных за подрыв демократии, верховенства закона и прав человека в Венесуэле", - отметила Каллас.

Инаугурация Мадуро

Напомним, сегодня, 10 января, в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро. Он стал президентом уже в третий раз.

Президентские выборы в стране прошли еще в июле прошлого года. Оппозиция не признала их результатов и заявила о том, что на самом деле победил главный оппонент Мадуро - Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

При этом Евросоюз также не признал результаты выборов.

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