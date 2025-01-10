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ЕС в день инаугурации Мадуро расширил санкции против Венесуэлы

Пятница 10 января 2025 22:50
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ЕС в день инаугурации Мадуро расширил санкции против Венесуэлы Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (flickr by europarliament)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз решил ввести новые санкции против Венесуэлы. Такое решение приняли в день инаугурации диктатора Николаса Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Совет ЕС решил принять новый пакет целевых санкций против 15 лиц, ответственных за подрыв демократии, верховенства закона и прав человека в Венесуэле", - отметила Каллас.

По ее словам, цель таких санкций - поддержать демократическое решение кризиса путем переговоров. При этом ограничения не приносят ущерб венесуэльскому народу или экономике страны.

"Ответственность за прекращение кризиса в Венесуэле лежит на ее властях. Отмена санкций ЕС будет зависеть от ощутимого прогресса в области прав человека и верховенства закона в Венесуэле, а также от значимых шагов в направлении подлинного диалога и демократических преобразований", - добавила глава дипломатии ЕС.

Инаугурация Мадуро

Напомним, сегодня, 10 января, в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро. Он стал президентом уже в третий раз.

Президентские выборы в стране прошли еще в июле прошлого года. Оппозиция не признала их результатов и заявила о том, что на самом деле победил главный оппонент Мадуро - Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

При этом Евросоюз также не признал результаты выборов.

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Евросоюз Венесуэла Николас Мадуро
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