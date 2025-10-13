ЄС дав "зелене світло" українським товарам: що тепер можна експортувати без мит

Що означають зміни

У повідомленні йдеться, що цей крок є частиною оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, попередню домовленість щодо якої сторони досягли 30 червня 2025 року. Мета - створення довгострокових і передбачуваних торговельних умов у межах процесу вступу України до Євросоюзу.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує непохитну підтримку України. Ми допомагаємо військово й фінансово, але також повинні підтримувати через лібералізацію торгівлі. Це зміцнить економічну стабільність та інтеграцію України з ЄС", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Рішення дозволить розширити торгівлю між Україною та Євросоюзом, але водночас передбачає поступове наближення українського виробництва до європейських стандартів у сфері добробуту тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів.

Для яких товарів ринок ЄС залишається обмеженим

Для захисту європейських агросекторів створюється механізм запобіжних заходів, який можна активувати у випадку ринкових коливань.

При цьому для найчутливіших товарів - цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду - доступ на ринок ЄС залишиться обмеженим і поступовим, тоді як повна лібералізація очікується лише для несуттєвих категорій, зокрема молочної продукції.

Після ухвалення рішення Радою ЄС його затвердить Спільний комітет Україна-ЄС у торговельній конфігурації. Це стане частиною перегляду торговельних умов, який має прискорити та розширити скасування мит у двосторонній торгівлі.

Зазначимо, угоду про асоціацію між Україною та ЄС підписано у 2014 році, а з 2017 року вона діє в повному обсязі. Її економічна частина - DCFTA - передбачає модернізацію української економіки та розширення торгівлі з ЄС. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС запровадив для України тимчасові торговельні пільги, які діяли до 6 червня 2025 року.