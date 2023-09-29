ЄС дасть Україні та іншим країнам-кандидатам більше грошей, щоб прискорити їхній вступ

Європейська комісія найближчим часом запропонує ЄС виділити більше грошей країнам, які хочуть приєднатися та запропонувати їм доступ до єдиного ринку, щоб прискорити підготовку до членства.

Про це заявив комісар ЄС з розширення Олівер Варгеї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вісім країн наразі мають офіційний статус кандидатів у ЄС - Албанія, Боснія та Герцеговина, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна - а дві, Грузія та Косово, є потенційними країнами-кандидатами.

"За кілька тижнів ви побачите, як ми представляємо новий погляд на розширення та пакет, який тепер буде включати 10 країн-кандидатів або країн з європейською перспективою", - заявив Варгеї після зустрічі в Іспанії міністрів ЄС, які обговорювали, як ЄС має підготуватися до прийому нових членів.

За словами ЄС хоче надати кошти для прискореної інтеграції.

Варгеї сказав, що ЄС буде прагнути допомогти кандидатам швидше підготуватися до членства в ЄС за допомогою плану зростання Західних Балкан, щоб скоротити "економічний та соціальний розрив" між цими країнами та рештою ЄС перед вступом.

Згідно з цією схемою, країни поступово отримають доступ до єдиного ринку ЄС із 450 мільйонами споживачів, де товари, послуги, робоча сила та капітал зможуть вільно переміщатися ще до того, як вони стануть повноправними членами ЄС.

"Ми хочемо створити можливість поступово інтегрувати ці країни у єдиний ринок, у чотири свободи, вже до вступу, тому що це буде на благо як Євросоюзу, так і країн-кандидатів", - сказав Варгеї.

Він сказав, що пропозиція Єврокомісії також вимагатиме виділення більшої кількості грошей ЄС для кандидатів, щоб допомогти прискорити реформи, необхідні для приєднання до блоку, який тепер складається із 27 країн. Можливі суми не уточнюються.

Ці гроші надійдуть на додаток до існуючої допомоги ЄС перед вступом до ЄС для країн-кандидатів, яка у бюджеті ЄС на 2021-2027 роки становить 14,2 мільярда євро.

Ці заходи продемонструють, що ЄС готовий вітати нових членів та покласти на країни-кандидати відповідальність повною мірою використати ці можливості, сказав Варгеї.

Вступ України до ЄС

Єврокомісія готується рекомендувати початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Потім це рішення мають схвалити лідери ЄС у грудні.

Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ та приведення у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 областях, включаючи верховенство закону та економіку.

Раніше глава Європейського Союзу Шарль Мішель закликав до того, щоб ЄС був готовий прийняти нових членів, а кандидати були готові відповідати критеріям вступу до 2030 року.