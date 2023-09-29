ЕС даст Украине и другим странам-кандидатам больше денег, чтобы ускорить их вступление

Европейская комиссия в ближайшее время предложит ЕС выделить больше денег странам, которые хотят присоединиться, и предложить им доступ к единому рынку, чтобы ускорить подготовку к членству.

Об этом заявил комиссар ЕС по расширению Оливер Вархели, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Восемь стран в настоящее время имеют официальный статус кандидатов в ЕС - Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина - а две, Грузия и Косово, являются потенциальными странами-кандидатами.

"Через пару недель вы увидите, как мы представляем новый взгляд на расширение и пакет, который теперь будет включать 10 стран-кандидатов или стран с европейской перспективой", - заявил Вархели после встречи в Испании министров ЕС, которые обсуждали, как ЕС должен подготовиться к приему новых членов.

По словам, ЕС хочет предоставить средства для ускоренной интеграции.

Вархели сказал, что ЕС будет стремиться помочь кандидатам быстрее подготовиться к членству в ЕС посредством плана роста Западных Балкан, чтобы сократить "экономический и социальный разрыв" между этими странами и остальной частью ЕС перед вступлением.

Согласно этой схеме, страны постепенно получат доступ к единому рынку ЕС с 450 миллионами потребителей, где товары, услуги, рабочая сила и капитал смогут свободно перемещаться, еще до того, как они станут полноправными членами ЕС.

"Мы хотим создать возможность постепенно интегрировать эти страны в единый рынок, в четыре свободы, уже до вступления, потому что это будет на благо как Евросоюза, так и стран-кандидатов", - сказал Вархели.

Он сказал, что предложение Еврокомиссии также потребует выделения большего количества денег ЕС для кандидатов, чтобы помочь ускорить реформы, необходимые для присоединения к блоку, который теперь состоит из 27 стран. Возможные суммы не уточняются.

Эти деньги поступят в дополнение к существующей помощи ЕС перед вступлением в ЕС для стран-кандидатов, которая в бюджете ЕС на 2021-2027 годы составляет 14,2 миллиарда евро.

Эти меры продемонстрируют, что ЕС готов приветствовать новых членов и возложить на страны-кандидаты ответственность в полной мере использовать эти возможности, сказал Вархели.

Вступление Украины в ЕС

Еврокомиссия готовится рекомендовать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Затем это решение должны одобрить лидеры ЕС в декабре.

После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 областях, включая верховенство закона и экономику.

Ранее глава Европейского Союза Шарль Мишель призвал к тому, чтобы ЕС был готов принять новых членов, а кандидаты были готовы соответствовать критериям вступления к 2030 году.