ЕС не будет отменять упрощенный визовый режим с Беларусью

Европейский союз не планирует отменять упрощенный визовый режим с Беларусью после того, как последняя заявила о намерении выйти из соглашения о реадмиссии . Упрощенный порядок продолжит действовать.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Решение о приостановлении действия соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима (VFA) между ЕС и Беларусью", - цитирует журналист представителей Евросоюза.

Отметим, реадмиссия - это согласие государства на прием своих граждан (в некоторых случаях и иностранцев), которые подлежат депортации из другого государства. МИД Беларуси ранее заявил, что Минск приостанавливает действие такого соглашения.