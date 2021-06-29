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ЕС не будет отменять упрощенный визовый режим с Беларусью

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Брюссель, Вторник 29 июня 2021 14:30
ЕС не будет отменять упрощенный визовый режим с Беларусью Фото: ЕС сохранит упрощенный визовый режим с Беларусью (belapan by)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз не планирует отменять упрощенный визовый режим с Беларусью после того, как последняя заявила о намерении выйти из соглашения о реадмиссии. Упрощенный порядок продолжит действовать.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Решение о приостановлении действия соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима (VFA) между ЕС и Беларусью", - цитирует журналист представителей Евросоюза.

Отметим, реадмиссия - это согласие государства на прием своих граждан (в некоторых случаях и иностранцев), которые подлежат депортации из другого государства. МИД Беларуси ранее заявил, что Минск приостанавливает действие такого соглашения.

Напомним, в прошлом году Европарламент одобрил упрощение визового режима с Беларусью. Оно предполагает снижение стоимости визы до 35 евро, а также ускоренное рассмотрение заявки сроком до 10 дней.

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