ЕС после Brexit открыл диппредставительство в Лондоне

Европейская служба внешних связей после официального выхода Великобритании из состава Европейского союза обнародовала заявление, в котором назвала ее "третьей страной" и сообщила, что дипломатическое представительство в Лондоне будет осуществлять "делегация ЕС". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отметим, что делегацию возглавил посол, португальский дипломат Жуан Вале де Алмейду.

Сообщается, что дипмиссия приступила к работе с сегодняшнего дня. Она находится в помещении бывшего представительства Европейской комиссии в Лондоне. Помимо стандартных дипломатических функций делегация Евросоюза будет "играть ключевую роль" в отслеживании выполнения соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, ей предстоит стоять на страже прав граждан стран ЕС в Соединенном Королевстве.

"Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного судопроизводства, внешней политики, безопасности и обороны", - сказал Боррель.

Напомним, Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 об этом официально заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Соглашение о Brexit вступило в силу в полночь 1 февраля по центральноевропейскому времени. Сделка была утверждена правительством страны и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.