ЕС в ближайшее время обсудит выдачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

Руководство Европейского союза обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в ближайшие несколько недель. Об это сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, передает "Интерфакс-Украина".

"Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено", - сказал он.

Также Мингарелли напомнил, что Евросоюз сразу отреагировал на решение руководства РФ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

"Было заявлено, что такими действиями Россия совершает очередную атаку на украинский суверенитет, что это является абсолютно направленным на дестабилизацию Украины действием, а также явным нарушением Минских договоренностей", - отметил посол.

Напомним, Российская Федерация 14 июня начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Сообщалось, что на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей "ЛНР/ДНР". При этом всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей ОРДЛО.

Как писало РБК-Украина ранее, ЕС планирует новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина и мир никогда не признают российские паспорта, выданные РФ жителям ОРДЛО.