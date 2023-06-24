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ЄС активував кризовий центр у зв'язку з бунтом у Росії, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз активував кризовий центр через бунт на території Росії.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

За його словами, відбулася розмова з міністрами закордонних справ країн "Великої сімки" для обміну думками про ситуацію в Росії.

"Напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок я координую дії всередині Європейського союзу й активізував центр реагування на кризові ситуації", - заявив Боррель.

Він також підкреслив, що європейська підтримка України не слабшає.

Що відбувається у Росії?

Конфлікт між главою ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним і Міністерством оборони Росії досяг свого піку. Перший звинуватив російських військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього глава найманців заявив про "похід" на Москву.

Найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало і про Воронеж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви, поки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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