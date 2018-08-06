ЄС з 7 серпня блокує дію санкцій США проти Ірану на своїй території

Такий крок має на меті пом'якшити вплив санкцій на інтереси компаній держав-членів ЄС, які мають законний бізнес в Ірані

Європейський Союз з 7 серпня блокує дію нових санкції США проти Ірану на своїй території. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як зазначається, такий крок має на меті пом'якшити вплив санкцій на інтереси компаній держав-членів ЄС, які мають законний бізнес в Ірані.

"Оновлена "блокуюча" постанова є частиною підтримки Європейського Союзу продовження повної та ефективної реалізації іранської ядерної угоди, в тому числі шляхом підтримки торговельно-економічних відносин між ЄС та Іраном, які були нормалізовані після скасування санкцій, пов’язаних з ядерною зброєю" - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія запустила процес оновлення "блокуючої постанови" 6 червня. У Європарламенту і Ради ЄС було 2 місяці для заперечення проти цих заходів. Оскільки зауважень не було, заходи набувають чинності після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС 7 серпня.

Євросоюз прийняв "блокуючу постанову" у листопаді 1996 року. Вона дозволяє європейським компаніям не підкорятися певним рішенням Вашингтона щодо санкцій. Крім того, компанії можуть отримати компенсації за спричинені обмеженнями втрати.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки обіцяють неухильне виконання санкцій проти Ірану, які будуть відновлені з 6 серпня, доти, доки він радикально не змінить свій політичний курс.