У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: кадри з Храму Гробу Господнього

Напередодні Великодня відбувається церемонія сходження Благодатного вогню. Вона проходить у Кувуклії Храму Гробу Господнього - мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа. Це одна з головних подій для вірян у році.

Цього року Благодатний вогонь зійшов близько 14:35. Після цього його передадуть у храми по всьому світу.

