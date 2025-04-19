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У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: кадри з Храму Гробу Господнього

Фото: Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі 19 квітня (twitter.com/BloombergAsia)
Автор: Наталія Юрченко

Благодатний вогонь зійшов у Храмі Гробу Господнього у Єрусалимі 19 квітня. Вогонь передадуть у храми по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії сходження Благодатного вогню.

Напередодні Великодня відбувається церемонія сходження Благодатного вогню. Вона проходить у Кувуклії Храму Гробу Господнього - мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа.  Це одна з головних подій для вірян у році.

Цього року Благодатний вогонь зійшов близько 14:35. Після цього його передадуть у храми по всьому світу.
 

 

 

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