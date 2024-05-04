В Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. Чому це важливо перед Великоднем

Благодатний вогонь або ж Святе Світло є святинею для християн східного обряду та символізує світло Воскресіння Христового. Вперше, за біблійною легендою, благодатний вогонь зійшов до апостола Петра. Почувши про воскресіння Ісуса Христа, апостол вирушив у гроб, де б мало лежати тіло Ісуса, натомість апостол Петро побачив яскраве світло, яке сяяло по всій печері.

У наш час церемонія сходження благодатного вогню відбувається у храмі Гробу Господнього. Її проводять у Велику суботу грецький Єрусалимський православний патріархат разом з єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви.

Після сходження патріарх виносить з Гробу Господнього 33 запалені свічки, які символізують вік Ісуса Христа в момент його смерті. Вогонь називають благодатним, оскільки, за повір'ям, він запалюється сам по собі, а також не обпалює в перші 30 хвилин.

Всі віряни можуть запалити свої свічки та лампадки від благодатного вогню. Таким чином його поширюють по світу.

За повір'ям, якщо благодатний вогонь не зійде, то світу загрожує вселенська катастрофа.

Фото: в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь напередодні Великодня (twitter.com/Israel)