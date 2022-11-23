В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції, багато постраждалих (фото, відео)

Оновлено 08:29. ЗМІ, з посиланням на прес-службу поліції повідомляють, що загалом внаслідок двох вибухів було поранено не менше 14 осіб, з яких 11 внаслідок першого вибуху.

За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці.

Зазначимо, що ЗМІ наводять різні цифри щодо кількості постраждалих, одні пишуть про щонайменше 7 поранених, з яких двоє в тяжкому стані, інші видання повідомляють, що постраждалих вже 12 (два з них у критичному стані). Поранені доправлені у лікарні.

Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 7:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм.1-е шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.

Після, приблизно через півгодини після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух.

За уточненими даними, внаслідок першого вибуху поранено не менше десяти осіб, двоє з них у критичному стані.

Наразі поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ізраїльському місті Бней-Брак внаслідок теракту загинули п'ятеро людей, тоді серед них буди двоє громадян України.

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