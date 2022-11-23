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В Иерусалиме прогремели взрывы на автобусной станции, много пострадавших (фото, видео)

Фото: в Иерусалиме прогремели взрывы на автобусной станции (twitter.com/AmichaiStein1)
Автор: Мария Кучерявец

В Иерусалиме раздались взрывы на автобусной станции в районе Рамот. Многие пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание newsru.co.il.

Обновлено 08:29. СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции сообщают, что всего в результате двух взрывов было ранено не менее 14 человек, из которых 11 в результате первого взрыва.

По предварительной информации, сработало взрывное устройство, оставленное в сумке.

Отметим, что СМИ приводят разные цифры о количестве пострадавших, одни пишут о по меньшей мере 7 раненых, из которых двое в тяжелом состоянии, другие издания сообщают, что пострадавших уже 12 (два из них в критическом состоянии). Раненые доставлены в больницы.

Известно, что первое сообщение о взрыве произошло в 7:06, инцидент произошел на автобусной остановке на улице Шаарей Иерушалаим. 1-е шоссе в указанном районе заблокировано для проезда транспорта.

После, примерно через полчаса после первого взрыва, на перекрестке Рамот в Иерусалиме прогремел еще один взрыв.

По уточненным данным, в результате первого взрыва ранены не менее десяти человек, двое из них в критическом состоянии.

Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки. Ведет поиск взрывных устройств.

Напомним, ранее мы писали, что в израильском городе Бней-Брак в результате теракта погибли пять человек, тогда среди них были двое граждан Украины.

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ИзраильВзрывИерусалим