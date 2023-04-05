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В Єрусалимі поліція зіткнулась з палестинськими прихожанами мечеті: десятки людей поранено

Фото: в Єрусалимі сталися сутички між поліцією та палестинцями (wikimedia)
Автор: Антон Малиновський

В Єрусалимі ізраїльська поліція зіткнулася з палестинськими вірянами у мечеті Аль-Акса. Повідомляють про більш ніж 100 поранених і 400 затриманих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, відео в соцмережаї нібито показують, як поліція Ізраїля вривається в мечеть Аль-Акса і б’є дубинками палестинських прихожан, які молились там з нагоди Рамадану. Палестинські ЗМІ стверджують, що правоохоронці застосовували світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ.

Водночас, поліція Ізраїлю заявляє, що застосувала силу для евакуації вірян, які забарикадувались в святині і відмовлялись її покинути. У відповідь на поліцейські заклики вони нібито застосовували камені, палиці та феєрверки.

Зазначається, що святиня є спірною територією, яка однаково шанується як мусульманами, так і іудеями, а конфлікт виник через співпадіння Рамадана і Песаха.

Крім цього стало відомо, що в цю ніч із сектору Газа по Ізраїлю було випущено дев’ять ракет, жодна з яких не досягла цілі.

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