В Иерусалиме полиция столкнулась с палестинскими прихожанами мечети: десятки человек ранены

По информации издания, видео в соцсети якобы показывают, как полиция Израиля врывается в мечеть Аль-Акса и бьет дубинками палестинских прихожан, молившихся там по случаю Рамадана. Палестинские СМИ утверждают, что правоохранители применяли светошумовые гранаты, резиновые шары и слезоточивый газ.

В то же время полиция Израиля заявляет, что применила силу для эвакуации верующих, которые забаррикадировались в святыне и отказывались ее покинуть. В ответ на полицейские призывы они якобы применяли камни, палки и фейерверки.

Отмечается, что святыня является спорной территорией, одинаково уважаемой как мусульманами, так и иудеями, а конфликт возник из-за совпадения Рамадана и Песаха.

Кроме этого стало известно, что в эту ночь из сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет, ни одна из которых не достигла цели.