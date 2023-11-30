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У Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці: багато поранених, є жертва

Фото: у Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Єрусалимі вранці 30 листопада невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто. Наразі відомо про 8 поранених та одну загиблу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

"На 8:16, загинула 24-річна жінка, вісім людей отримали поранення. П'ять поранених у тяжкому стані, один – у стані середньої тяжкості, двоє отримали легкі поранення", - пише видання.

Поранених доставлено до лікарень "Шаарей Цедек" та "Адаса Ейн-Керем". 1-ту трасу на в'їзді до Єрусалиму перекрито для руху транспорту.

Нападники вбиті. Вони відкрили вогонь з автоматичної гвинтівки М-16 і пістолета.

Теракти у Ізраїлі

Як пише видання, теракти для Ізраїлю вже стали звичним явищем. Тільки за листопад тут трапилося п'ять терактів та нападів на ізраїльтян.

Наприклад, 16 листопада, на 60-й трасі, на південь від Єрусалиму троє терористів напали на людей. Їх ліквідували, але п'ятьох людей було поранено. А 6 листопада теракт стався біля Старого міста Єрусалима. Тоді загинула 20-річна молодший сержант поліції. Ще одного поліцейського легко поранено. Терориста застрелили.

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