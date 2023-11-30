В Иерусалиме неизвестные открыли огонь по людям на остановке: много раненых, есть жертва

"На 8:16, погибла 24-летняя женщина, восемь человек получили ранения. Пять раненых в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, двое получили легкие ранения", - пишет издание.

Раненые доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем". 1-я трасса на въезде в Иерусалим перекрыта для движения транспорта.

Нападавшие убиты. Они открыли огонь из автоматической винтовки М-16 и пистолета.

Теракты в Израиле

Как пишет издание, теракты для Израиля стали уже привычным явлением. Только за ноябрь здесь случилось пять терактов и нападений на израильтян.

Например, 16 ноября, на 60-й трассе, к югу от Иерусалима трое террористов напали на людей. Их ликидировали, но пять человек были ранены. А 6 ноября теракт произошел около Старого города Иерусалима. Тогда погибла 20-летняя младший сержант полиции. Еще один полицейский легко ранен. Террориста застрелили.