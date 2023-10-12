В Єрусалимі невідомі обстріляли відділення поліції

За попередніми даними, правоохоронні органи отримали повідомлення про обстріл відділення поліції "Шалем" у Єрусалимі. Відділення поліції, що зазнало нападу, знаходиться поряд зі Шхемськими воротами Старого міста.

До місця події вже направлено сили поліції, які очолив начальник поліції Єрусалимського округу.

За попередніми даними поліція закрила всі входи до Старого міста в Єрусалимі. Також відомо про поранених, однак інформація уточнюється.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.

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