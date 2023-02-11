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У Єрусалимі автомобіль врізався в автобусну зупинку: є загиблі

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Субота 11 лютого 2023 03:45
У Єрусалимі автомобіль врізався в автобусну зупинку: є загиблі Фото: в Ізраїлі автомобіль врізався в автобусну зупинку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Двоє ізраїльтян загинули внаслідок наїзду автомобіля на автобусну зупинку у східному Єрусалимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Напад стався на перехресті Рамот. Поліція повідомляє, що водій, 31-річний палестинець зі Східного Єрусалиму, було нейтралізовано на місці.

За даними медиків, постраждали п'ятеро людей. Внаслідок аварії загинули шестирічна дитина та 20-річний чоловік. На кадрах з місця події на північній околиці міста видно синій автомобіль Mazda, який врізався в стовп і зупинився на тротуарі під автобусною зупинкою.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що має намір вжити негайних заходів, щоб опечатати та знести будинок терориста.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю планує позбавляти громадянства та посвідки на проживання терористів. При цьому їх мають намір видворити до Палестини.

Нагадаємо, 27 січня в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірного нападника було застрелено. Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули українка.

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