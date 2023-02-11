В Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку: есть погибшие

Двое израильтян погибли в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Нападение произошло на перекрестке Рамот. Полиция сообщает, что водитель, 31-летний палестинец из Восточного Иерусалима, был нейтрализован на месте.

По данным медиков, пострадали пять человек. В результате аварии погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина. На кадрах с места происшествия на северной окраине города виден синий автомобиль Mazda, который врезался в столб и остановился на тротуаре под автобусной остановкой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять немедленные меры, чтобы опечатать и снести дом террориста.