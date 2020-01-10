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Ernest отменил несколько рейсов, более сотни украинцев застряли в Италии

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 12:19
Ernest отменил несколько рейсов, более сотни украинцев застряли в Италии
Фото: украинцы застряли в Италии (dumskaya.net)

Ernest отменил ряд рейсов из Италии в украинские города

Авиакомпания Ernest Airlines отменила несколько рейсов, в результате чего в Италии застряли более сотни украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook международного аэропорта Львова и местные СМИ.

Как сообщили во львовском аэропорту, сегодняшние рейсы Ernest Airlines EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменены, а пассажирам предложат перебронировать билеты. Кроме того, рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00 (по расписанию 07:00).

Также время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 09:20 на 17:40, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30.

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается с вылетом из Львова до 23:20.

Как пишет издание "Думская", из-за проблем с авиакомпанией Ernest около 160 человек застряли в Италии. Ernest отменил рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив вылететь рейсом Неаполь - Киев.

Напомним, ранее в Италии приостановили лицензию лоукостера Ernest Airlines. До 13 января лицензия останется в силе с учетом украинских рождественских праздников, поскольку Ernest Airlines является лидером на рынке перелетов по направлению Украина-Италия.

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