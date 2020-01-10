ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ernest скасував кілька рейсів, більше сотні українців застрягли в Італії

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 12:19
Ernest скасував кілька рейсів, більше сотні українців застрягли в Італії
Фото: українці застрягли в Італії (dumskaya.net)

Ernest скасував низку рейсів з Італії до українських міст

Авіакомпанія Ernest Airlines скасувала кілька рейсів, в результаті чого в Італії застрягли більше сотні українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міжнародного аеропорту Львова та місцеві ЗМІ.

Як повідомили у львівському аеропорту, сьогоднішні рейси Ernest Airlines EG298/EG297 Львів-Венеція-Львів скасовані, а пасажирам запропонують перебронювати квитки. Крім того, рейс EG223 Мілан (Бергамо)-Львів затримується з вильотом з Мілана до 15:00 (за розкладом 07:00).

Також час вильоту рейсу EG278 зі Львова в Неаполь переноситься з 09:20 на 17:40, зворотний рейс EG277 затримується з вильотом з Неаполя до 20:30.

Рейс EG224 Львів-Мілан (Бергамо) затримується з вильотом зі Львова до 23:20.

Як пише видання "Думська", через проблеми з авіакомпанією Ernest близько 160 осіб застрягли в Італії. Ernest скасував рейс з Одеси та інших міст до Риму, запропонувавши вилетіти рейсом Неаполь - Київ.

Нагадаємо, раніше в Італії призупинили ліцензію лоукостера Ernest Airlines. До 13 січня ліцензія залишиться в силі з урахуванням українських різдвяних свят, оскільки Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна-Італія.

Масштабна ДТП у Словаччині: постраждали 5 українців
Новини України Італіялоукостукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся