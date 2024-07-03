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Єрмак зустрівся у Вашингтоні з радником віцепрезидента США Гордоном: що обговорили

Середа 03 липня 2024 11:45
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Єрмак зустрівся у Вашингтоні з радником віцепрезидента США Гордоном: що обговорили Фото: Єрмак зустрівся з радником віцепрезидента США Гордоном (t.me/ermaka2022)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтона зустрівся з помічником президента США, радником з національної безпеки віцепрезидента США Філом Гордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України.

"Важлива зустріч у Вашингтоні з помічником президента США, радником з національної безпеки Віцепрезидента США Філом Гордоном. Обговорили подальші кроки після нещодавнього Саміту миру, який відбувся у Швейцарії", - зазначив Єрмак.

У ході розмови керівник Офісу президента відзначив важливу роль участі в Саміті віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Андрій Єрмак та Філ Гордон також обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, та підтримку США у захисті України від російської військової агресії.

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Андрій Єрмак
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