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Ермак встретился в Вашингтоне с советником вице-президента США Гордоном: что обсудили

Среда 03 июля 2024 11:45
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Ермак встретился в Вашингтоне с советником вице-президента США Гордоном: что обсудили Фото: Ермак встретился с советником вице-президента США Гордоном (t.me/ermaka2022)
Автор: Александр Мороз

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Вашингтон встретился с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента США Филом Гордоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины.

"Важна встреча в Вашингтоне с помощником президента США, советником по национальной безопасности Вицепрезидента США Филом Гордоном. Обсудили дальнейшие шаги после недавнего саммита мира, который состоялся в Швейцарии", - отметил Ермак.

В ходе разговора руководитель Офиса президента отметил важную роль участия в Саммите вице-президента США Камалы Гаррис.

Андрей Ермак и Фил Гордон также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне и поддержку США в защите Украины от российской военной агрессии.

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Андрей Ермак
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