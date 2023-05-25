Єрмак зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України

"Основні гарантії, які потрібні нам, ми отримуємо. Є питання щодо форми закріплення цих гарантій", - сказав керівник ОП.

Він додав, що Україна хотіла б бачити певний мікс між Kyiv Security Compact та двосторонніми договорами щодо безпеки, які мають між собою США та Ізраїль.

Щодо прийдешнього саміту НАТО у Вільнюсі, то, за словами Єрмака, амбіції України не змінюються.

"Але ми розуміємо, що членство буде точно тоді, коли це дозволить безпекова ситуація", - зазначив він.

Проте, як додав Єрмак, хоч на сьогодні драфта підсумкового документа саміту НАТО у Вільнюсі немає, він не відчуває, що хоч якась з країн Альянсу має остаточну позицію "Ні".

Гарантії безпеки для України

Зауважимо, що Україна хоче отримати від НАТО не лише політичне рішення про вступ, а ще й гарантії безпеки.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що нині критично важливо, щоб Україна мала гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Однак через те, що НАТО досі не надало жодних гарантій безпеки для України деякі країни вирішили самотужки запропонувати допомогу. Наразі країни Заходу обговорюють гарантії безпеки Києва. Серед них зокрема Франція та США.

В МЗС Франції наголосили, що країна готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США.

За словами західних чиновників, така угода між Україною та її союзниками могла б змінити хід війни з Росією, а документ допоміг би просуватися на шляху до НАТО.

Про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.