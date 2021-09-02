Ермак: Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате. Глава государства считает, что в этом формате нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2".

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, роль американской стороны в нормандском процессе может быть очень весомой.

"Вопрос "Северного потока-2" должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать "Северный поток-2" только с точки зрения глобальной безопасности", - сказал он.

Ермак добавил, что Украина считает российский газопровод не бизнес-проектом, а геополитическим проектом, "который затрагивает вопросы национальной безопасности Украины".