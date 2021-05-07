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Ермак заявил об "очень высоком уровне" диалога между Украиной и США

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 07:17
Ермак заявил об "очень высоком уровне" диалога между Украиной и США Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что диалог между Украиной и США находится на высоком уровне. США считают Украину стратегическим партнером.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса президента.

По его словам, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Украина услышала о безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности.

"Важно, что мы говорили о том, что сейчас происходит с Нормандским форматом и Минским процессом. О том, что прекращение войны и возвращение наших территорий является приоритетом Президента Зеленского и всей команды. И мы имеем сегодня поддержку США на этом пути", – сказал Ермак.

Он добавил, что визит Блинкена в Украину является важным накануне саммита НАТО, который состоится в следующем месяце. По его словам, в вопросе вступления в НАТО Украина тоже услышала поддержку от США.

"И здесь мы тоже услышали о поддержке США. Поэтому я считаю, что это очень успешный, очень своевременный визит. Это содержательная беседа, которая продемонстрировала: отношения между Украиной и США находятся сегодня на очень высоком уровне и они развиваются. Мы видим эту положительную тенденцию", - сказал Ермак..

Напомним, Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 мая. По его словам, США "полны решимости перед лицом российской агрессии" и готовы поддержать проведение реформ на Украине.

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