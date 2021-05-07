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Єрмак заявив про "дуже високий рівень" діалогу між Україною та США

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 07:17
Єрмак заявив про "дуже високий рівень" діалогу між Україною та США Фото: глава Офісу президнта Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що діалог між Україною та США перебуває на високому рівні. США вважають Україну стратегічним партнером.

Відповідна заява опублікована на сайті Офісу президента.

За його словами, під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Україна почула про безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності.

"Важливо, що ми говорили про те, що нині відбувається з Нормандським форматом і Мінським процесом. Про те, що припинення війни й повернення наших територій є пріоритетом Президента Зеленського та всієї команди. І ми маємо сьогодні підтримку США на цьому шляху", – сказав Єрмак.

Він додав, що візит Блінкена в Україну є важливим напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця. За його словами, в питанні вступу в НАТО Україна теж почула підтримку від США.

"І тут ми теж почули про підтримку США. Тому я вважаю, що це дуже успішний, дуже своєчасний візит. Це змістовна бесіда, яка продемонструвала: стосунки між Україною та США перебувають сьогодні на дуже високому рівні й вони розвиваються. Ми бачимо цю позитивну тенденцію", – сказав Єрмак..

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня. За його словами, США "сповнені рішучості перед обличчям російської агресії" і готові підтримати проведення реформ на Україні.

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