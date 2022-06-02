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Ермак и Залужный обсудили с Салливаном новый пакет военной помощи США для Украины

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Руководитель Офиса президента главнокомандующий Вооруженных мил Украины провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Разговор состоялся накануне, за несколько часов до объявления президентом США Джозефом Байденом о предоставлении нового пакета военной помощи нашей стране стоимостью 700 млн долл., в который, в частности, входят системы залпового огня и боеприпасы.

В рамках постоянного диалога стороны обсудили безопасную ситуацию в Украине, а также новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов, который также содержит три вертолета Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, радиолокационные станции и боеприпасы.

"Мы обсудили будущие поставки вооружения для нашей армии", - сообщил руководитель ОП.

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей Ермак