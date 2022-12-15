Єрмак закликав припинити співпрацю з Росією в атомній енергетиці
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав припинити міжнародне співробітництво з Росією в атомній енергетиці через систематичні атаки на ядерні об'єкти в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у колонці для The Economist.
"Енергетична інфраструктура має бути захищена від подальшої руйнації. Україна потребує допомоги для посилення протиповітряної та протиракетної оборони критично важливих об'єктів", - написав Єрмак.
На його думку, міжнародне співробітництво з Росією з атомної енергетики має бути припинено через систематичні атаки на ядерні об'єкти в Україні.
" Запорізька АЕС, захоплена росіянами в березні, має бути негайно повернена під контроль України. Захист інших має бути пріоритетом", - додав він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським.