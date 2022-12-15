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Єрмак закликав припинити співпрацю з Росією в атомній енергетиці

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Четвер 15 грудня 2022 19:38
Єрмак закликав припинити співпрацю з Росією в атомній енергетиці Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав припинити міжнародне співробітництво з Росією в атомній енергетиці через систематичні атаки на ядерні об'єкти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у колонці для The Economist.

"Енергетична інфраструктура має бути захищена від подальшої руйнації. Україна потребує допомоги для посилення протиповітряної та протиракетної оборони критично важливих об'єктів", - написав Єрмак.

На його думку, міжнародне співробітництво з Росією з атомної енергетики має бути припинено через систематичні атаки на ядерні об'єкти в Україні.

" Запорізька АЕС, захоплена росіянами в березні, має бути негайно повернена під контроль України. Захист інших має бути пріоритетом", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським.

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Російська Федерація АЕС Андрій Єрмак
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