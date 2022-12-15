Ермак призвал прекратить сотрудничество с Россией в атомной энергетике

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал прекратить международное сотрудничество с Россией по атомной энергетике из-за систематических атак на ядерные объекты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в колонке для The Economist .

"Энергетическая инфраструктура должна быть защищена от дальнейшего разрушения. Украина нуждается в помощи для усиления противовоздушной и противоракетной обороны критически важных объектов", - написал Ермак.

По его мнению, м еждународное сотрудничество с Россией по атомной энергетике должно быть прекращено из-за систематических атак на ядерные объекты в Украине.