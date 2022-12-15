ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак призвал прекратить сотрудничество с Россией в атомной энергетике

Новина українською →
Четверг 15 декабря 2022 19:38
Ермак призвал прекратить сотрудничество с Россией в атомной энергетике Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал прекратить международное сотрудничество с Россией по атомной энергетике из-за систематических атак на ядерные объекты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в колонке для The Economist.

"Энергетическая инфраструктура должна быть защищена от дальнейшего разрушения. Украина нуждается в помощи для усиления противовоздушной и противоракетной обороны критически важных объектов", - написал Ермак.

По его мнению, международное сотрудничество с Россией по атомной энергетике должно быть прекращено из-за систематических атак на ядерные объекты в Украине.

"Запорожская АЭС, захваченная русскими в марте, должна быть немедленно возвращена под контроль Украины. Защита остальных должна быть главным приоритетом", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки презентовал формулу мира, предложенную главой государства Владимиром Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация АЭС Андрей Ермак
NEWS
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны