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Єрмак закликав Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В Офісі президента України закликали Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника ОП Андрія Єрмака JC.

"Сьогодні ми сподіваємося, що ізраїльський уряд і суспільство нададуть реальну і швидку підтримку нашій державі. Багато людей єврейської національності зараз на передовій. Деякі з них були вбиті росіянами. Ці люди воюють за свою країну", - заявив Єрмак.

За його словами, нам потрібна зброя і санкції проти Росії, яка стала еквівалентом Хезболли.

"Ізраїльський народ має зрозуміти, що відчуваємо ми, українці, оскільки ізраїльтянам також довелося захищатися. Багато героїв Ізраїлю народилися в Україні, але їхні рідні міста руйнують російські ракети та іранські безпілотники", - констатував він.

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Андрій ЄрмакІзраїль