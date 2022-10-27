Ермак призвал Израиль сделать больше, чтобы помочь Украине

В Офисе президента Украины призвали Израиль сделать больше, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя ОП Андрея Ермака JC .

"Сегодня мы надеемся, что израильское правительство и общество окажут реальную и скорую поддержку нашему государству. Многие люди еврейской национальности сейчас на передовой. Некоторые из них были убиты россиянами. Эти люди воюют за свою страну", - заявил Ермак.

По его словам, нам нужно оружие и санкции против России, которое стало эквивалентом Хезболлы.

"Израильский народ должен понять, что чувствуем мы, украинцы, поскольку израильтянам тоже пришлось защищаться. Многие герои Израиля родились в Украине, но их родные города разрушают российские ракеты и иранские беспилотники", - констатировал он.