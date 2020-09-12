Ермак: взаимодействие форматов по Донбассу выходит на новый уровень

Взаимодействие минского и нормандского форматов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе выходит на новый уровень. Результаты ожидаются уже на ближайшей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом на брифинге в Одессе заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, на вчерашней встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине впервые за несколько лет присутствовали представители ОБСЕ - глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Халит Чевик и спецпредставитель в ТКГ Хайди Грау.

"Это означает, что взаимодействие и координированная работа двух форматов вышла на еще более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов на ближайшей неделе 15 сентября, когда будет видеоконференция", - заявил Ермак.

Напомним, по итогам этой встречи переговорщик от России Дмитрий Козак заявил, что оснований для проведения саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции нет.

Кроме того, вице-премьер Алексей Резников, который тоже был на переговорах заявил, что украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о местных выборах, на чем настаивает Москва.