ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак выздоровел от COVID

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 февраля 2022 09:40
Ермак выздоровел от COVID Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Он провел три дня интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Ермака.

Глава ОП сообщил о выздоровлении 7 февраля.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинированный", - сообщил Ермак.

Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Ранее сообщалось, что ровно за неделю до нормандской встречи в Берлине Ермак получил положительный тест на коронавирус. Он тогда утверждал, что "пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги".

Позже в ОП заявили, что нормандскую встречу советников переносить не планируют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят