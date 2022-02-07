ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак одужав від COVID

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 лютого 2022 09:40
Єрмак одужав від COVID Фото: голова ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Він провів три дні інтенсивної терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Єрмака.

Голова ОП повідомив про одужання 7 лютого.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - повідомив Єрмак.

Він закликав українців вакцинуватись від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що рівно за тиждень до нормандської зустрічі в Берліні Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Він тоді стверджував, що "пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги".

Пізніше в ОП заявили, що нормандську зустріч радників переносити не планують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять