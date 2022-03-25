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Ермак высказался о помощи от Израиля: "Мы ожидаем намного большего"

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина ожидает от Израиля большей помощи с поставками вооружения, а также надеется на присоединение к числу стран-гарантов безопасности нашей страны после завершения войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя ОПУ израильскому телеканалу.

"Мы ожидаем намного большего от Израиля, и надеемся, что эти ожидания не напрасны. Мы четко сформулировали, что мы ожидаем, что нам нужно. Это и система Iron Dome (тактическая система противовоздушной обороны "Железный купол"), и другое оружие", - рассказал Ермак.

Также он подтвердил, что Украина рассматривает город Иерусалим как "одно из приоритетных мест" для будущей встречи президента Владимира Зеленского с лидером Кремля.

Кроме того, власти Украины хотели бы видеть Израиль одним из гарантов будущего международного Договора о безопасности гарантии для Украины.

"Я еще хотел отметить, что мы рассматриваем и надеемся, что Израиль может выступить и как одним из гарантов будущего большого международного Договора для гарантии безопасности для Украины. Мы бы этого очень хотели. И это было бы исторически справедливо. Потому что, еще раз отмечу - нас с Израилем связывают очень тесные связи", - сказал Ермак.

Напомним, перед этим появилась информация о то, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам подготовить визит в Киев.

Ранее британские СМИ сообщали, что Израиль заблокировал продажу шпионского программного обеспечения Pegasus для Украины якобы из-за опасений насчет возможного возмущения РФ.

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ИзраильАндрей ЕрмакВойна России против Украины