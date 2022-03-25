Ермак высказался о помощи от Израиля: "Мы ожидаем намного большего"

"Мы ожидаем намного большего от Израиля, и надеемся, что эти ожидания не напрасны. Мы четко сформулировали, что мы ожидаем, что нам нужно. Это и система Iron Dome (тактическая система противовоздушной обороны "Железный купол"), и другое оружие", - рассказал Ермак.

Также он подтвердил, что Украина рассматривает город Иерусалим как "одно из приоритетных мест" для будущей встречи президента Владимира Зеленского с лидером Кремля.

Кроме того, власти Украины хотели бы видеть Израиль одним из гарантов будущего международного Договора о безопасности гарантии для Украины.

"Я еще хотел отметить, что мы рассматриваем и надеемся, что Израиль может выступить и как одним из гарантов будущего большого международного Договора для гарантии безопасности для Украины. Мы бы этого очень хотели. И это было бы исторически справедливо. Потому что, еще раз отмечу - нас с Израилем связывают очень тесные связи", - сказал Ермак.