Ермак о выходе из "Минска": какие законы принимать Раде, не дело России
Несмотря на то, что глава МИД России Сергей Лавров пригрозил расторжением минских договоренностей, в случае принятия Украиной закона о переходном периоде, Киев не собирается выходить из "Минска".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака для издания "Фокус".
"Какие законы принимать парламенту Украины, не дело России. Мы не собираемся на сегодня выходить из Минска, поэтому не реагируем на постоянные манипуляции вокруг данного вопроса. У нас четкая позиция. На базе минских соглашений мы предлагаем пути решения", - говорит он.
Также Ермак опроверг суждение о том, что России достаточно показать оружие на границе, и все начинают говорить с Путиным чаще, чем с Зеленским.
"С президентом Украины разговаривают уж точно не реже, чем с лидером РФ. Это позитивно влияет на происходящие процессы, потому что во время этого общения отстаиваются интересы нашего государства", - подчеркнул Ермак.
Как сообщалось, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе проведет переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудят, что происходит в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.