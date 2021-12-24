ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак о выходе из "Минска": какие законы принимать Раде, не дело России

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 18:19
Ермак о выходе из "Минска": какие законы принимать Раде, не дело России Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что глава МИД России Сергей Лавров пригрозил расторжением минских договоренностей, в случае принятия Украиной закона о переходном периоде, Киев не собирается выходить из "Минска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака для издания "Фокус".

"Какие законы принимать парламенту Украины, не дело России. Мы не собираемся на сегодня выходить из Минска, поэтому не реагируем на постоянные манипуляции вокруг данного вопроса. У нас четкая позиция. На базе минских соглашений мы предлагаем пути решения", - говорит он.

Также Ермак опроверг суждение о том, что России достаточно показать оружие на границе, и все начинают говорить с Путиным чаще, чем с Зеленским.

"С президентом Украины разговаривают уж точно не реже, чем с лидером РФ. Это позитивно влияет на происходящие процессы, потому что во время этого общения отстаиваются интересы нашего государства", - подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе проведет переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудят, что происходит в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак
NEWS
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад