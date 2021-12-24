Ермак о выходе из "Минска": какие законы принимать Раде, не дело России

Несмотря на то, что глава МИД России Сергей Лавров пригрозил расторжением минских договоренностей, в случае принятия Украиной закона о переходном периоде, Киев не собирается выходить из "Минска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака для издания "Фокус" .

"Какие законы принимать парламенту Украины, не дело России. Мы не собираемся на сегодня выходить из Минска, поэтому не реагируем на постоянные манипуляции вокруг данного вопроса. У нас четкая позиция. На базе минских соглашений мы предлагаем пути решения", - говорит он.

Также Ермак опроверг суждение о том, что России достаточно показать оружие на границе, и все начинают говорить с Путиным чаще, чем с Зеленским.

"С президентом Украины разговаривают уж точно не реже, чем с лидером РФ. Это позитивно влияет на происходящие процессы, потому что во время этого общения отстаиваются интересы нашего государства", - подчеркнул Ермак.