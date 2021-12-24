Єрмак про вихід із "Мінська": які закони приймати Раді, не справа Росії

Незважаючи на те, що голова МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив розірванням мінських домовленостей, у разі ухвалення Україною закону про перехідний період Київ не збирається виходити з "Мінська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Офісу президента Андрія Єрмака для видання " Фокус ".

"Які закони приймати парламенту України, не справа Росії. Ми не збираємось на сьогодні виходити з Мінська, тому не реагуємо на постійні маніпуляції навколо цього питання. У нас чітка позиція. На базі мінських угод ми пропонуємо шляхи вирішення", - каже він.

Також Єрмак спростував судження про те, що Росії достатньо показати зброю на кордоні, і всі починають говорити з Путіним частіше, ніж із Зеленським.

"З президентом України розмовляють точно не рідше, ніж з лідером РФ. Це позитивно впливає на процеси, що відбуваються, тому що під час цього спілкування відстоюються інтереси нашої держави", - підкреслив Єрмак.