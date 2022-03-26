Єрмак про можливу нову хвилю вторгнення РФ: "Нам доведеться боронитися далі"
Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що плани Росії швидко захопити нашу країну провалилися, при цьому Кремль все одно буде намагатися продовжувати наступ, проводячи приховану мобілізацію і змушуючи союзників дати війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника ОПУ на зустрічі Atlantic Council.
"Загарбницькі плани Кремля зазнають поразки. Бліцкриг провалився. Жодного стратегічного завдання сили вторгнення не виконали навіть за місяць боїв", - зазначає Єрмак.
Чиновник додав, що Москва розраховувала, що вторгнення в Україну буде "легкою прогулянкою".
"Вони вважали, що вторгнення в Україну буде легкою прогулянкою. Вони вважали, що швидко придушать наше прагнення свободи. Що ж, у них великий досвід у цьому. У них за плечима - Берлін 53-го, Будапешт 56-го, Прага 68-го… Та вони забули, що ОДКБ - це бліда тінь Варшавського договору. Росія - це бліда тінь СРСР. Але в неї все ще дуже великі ресурси. Зокрема людські", - заявив він.
Єрмак нагадав, що Чехословаччину "приборкали" півмільйона солдатів, а зараз на захоплення України Кремль відправив близько 200 тисяч військових.
"Поки що. Та нова хвиля вторгнення вже на підході. І, можливо, вона буде більшою. В Росії триває прихована мобілізація. Союзники Росії намагаються уникнути участі в її агресії. Але шантажем та провокаціями вона все ще може їх примусити. І це значить, що нам доведеться боронитися далі", - сказав він.
Раніше керівник ОПУ Андрій Єрмак розповів, що Україна підтримує план, запропонований Польщею, Чехією та Словенією - припинити видавати візи для всіх громадян РФ, відключити SWIFT і про повну блокаду транспортного сполучення.
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