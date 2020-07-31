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Ермак возглавит рабочую группу по созданию мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Киев, Пятница 31 июля 2020 09:00
Ермак возглавит рабочую группу по созданию мемориала Холокоста "Бабий Яр"
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ранее инициативу строительства данного мемориала поддержал президент

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала Холокоста "Бабий Яр" и подготовке к 80-й годовщине трагедии.

Об этом РБК-Украина подтвердили в Офисе президента.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с представителями наблюдательного совета фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” поддержал инициативу строительства данного мемориала.

По словам главы государства, важно помнить об украинцах, которые носят высокое звание "Праведника народов мира", которые спасали евреев во время Холокоста.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета фонда Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, поскольку жертвами трагедии были представители различных национальностей.

Рональд Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса, выразил мнение, что будущий мемориал должен давать посетителям ответ на вопрос, что такое антисемитизм, и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, входящий состав наблюдательного совета фонда, добавил, что будущий мемориал должен быть правдивым, "чтобы не было разночтений", и должен служить "высшим гуманитарным целям".

В то же время, участвовавший в онлайн-дискуссии Йошка Фишер, министр иностранных дел и вице-канцлер Германии в 1998-2005 годах, назвал целью проекта просвещение и обращение к молодому поколению.

Напомним, Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” - некоммерческая образовательная организация, призванная достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

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Новости Украины мемориалБабий ЯрХолокостАндрей Ермак
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