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Єрмак очолить робочу групу зі створення меморіалу Голокосту "Бабин Яр"

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 09:00
Єрмак очолить робочу групу зі створення меморіалу Голокосту "Бабин Яр"
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Раніше ініціативу будівництва даного меморіалу підтримав президент

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолить робочу групу з координації будівництва меморіалу Голокосту "Бабин Яр" та підготовці до 80-ї річниці трагедії.

Про це РБК-Україна підтвердили в Офісі президента.

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський під час відеоконференцію з представниками наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" підтримав ініціативу будівництва даного меморіалу.

За словами глави держави, важливо пам'ятати про українців, які мають високе звання "Праведника народів світу", які рятували євреїв під час Голокосту.

Своєю чергою, голова наглядової ради фонду Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не тільки для єврейського народу, оскільки жертвами трагедії були представники різних національностей.

Рональд Лаудер, президент Всесвітнього єврейського конгресу, висловив думку, що майбутній меморіал повинен давати відвідувачам відповідь на питання, що таке антисемітизм, і привернути увагу всього світу до історії України.

Перший президент України Леонід Кравчук, який входить до складу наглядової ради фонду, додав, що майбутній меморіал повинен бути правдивим, "щоб не було різночитань", і повинен служити "гуманітарним вищим цілям".

Водночас, міністр закордонних справ і віце-канцлер Німеччини у 1998-2005 роках Йошка Фішер, теж брав участь в онлайн-дискусії, назвав метою проекту "просвіта та звернення до молодого покоління".

Нагадаємо, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" - некомерційна освітня організація, покликана гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

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