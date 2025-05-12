Єрмак про відкритість мирних переговорів: Україна - відкрита країна, приховати щось неможливо

В Україні дотримуються принципу відкритості та прозорості в мирних переговорах, приховати важливу інформацію в демократичному суспільстві неможливо.
Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, хоча певні консультації можуть бути закритими, це відбувається не через бажання української влади, а через вимоги партнерів, і це частина нормальної дипломатичної практики.
"Тому в даному випадку я вважаю, що сьогодні ми живемо в настільки відкритому суспільстві, і Україна – це настільки демократична відкрита країна, що приховати щось неможливо", - зазначив Єрмак.
Він також підкреслив, що на деяких етапах мирних переговорів інформація може бути недоступною для публіки, оскільки мова йде про консультації, а не про прийняття остаточних рішень.
Важливим аспектом є те, що ці консультації дають партнерам України краще розуміння української позиції, зокрема в контексті маніпуляцій з боку Росії.
"Якщо кожен крок буде сьогодні надбанням громадськості, то, на жаль, ми ніколи не дійдемо до результату. Тому іноді якісь консультації є закритими не з ініціативи української сторони. Іноді це вимоги партнерів, які потрібно поважати", - пояснив Єрмак.
Він висловив упевненість, що головним дипломатом та лідером країни є президент Володимир Зеленський, який задає високий стандарт чесної політики.
Голова ОП додав, що незважаючи на маніпуляції, що можуть з'являтися в міжнародних ЗМІ, саме офіційні заяви України мають бути основою для оцінки процесу мирних переговорів.
Нагадаємо, що 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув ідею щодо припинення вогню й запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.
Андрій Єрмак висловив своє переконання, що Україні вже добре відомі наслідки переговорів з Росією без припинення вогню.
За його словами, хоча США і Європа можуть підтримувати таку ініціативу, важливо розуміти, які наслідки це матиме для регіональної безпеки.
Він підкреслив, що позиція України та її партнерів чітка: спочатку повинно бути досягнуте припинення вогню, а лише після цього можна переходити до переговорів.
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