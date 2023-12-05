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Ермак, Умеров и Стефанчук приехали в США накануне голосования по Украине в Конгрессе

Вашингтон, Вторник 05 декабря 2023 22:58
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Ермак, Умеров и Стефанчук приехали в США накануне голосования по Украине в Конгрессе Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук находятся с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, Ермак уже выступил в Институте мира США.

"Уже 649 дней Украина борется за свободу. Мы сорвали планы русского блицкрига. Мы устояли. Украинцы очень благодарны всем, кто помог нам остаться суверенным и независимым государством", - отметил он.

По словам руководителя ОП, Россия сегодня пытается раздувать конфликты в разных странах и нужно это предотвратить.

Ермак напомнил о украинской формуле мира, которая предлагает комплексный ответ на вызовы в сфере безопасности.

"Она возвращает в мир справедливость. Это украинская формула, но соавторами плана мира на ее основе должны стать все. Мы превращаем добрую волю в хорошее действие", - добавил он.

Как отметил Ермак, ответственные государства, которые уважают международное право, должны оставаться едиными и преданными делу о спасении мира. При этом предотвратить войну можно только путем предоставления Украине надежных многосторонних гарантий безопасности.

Голосование насчет помощи Украине

Напомним, завтра, 6 декабря, в Сенате (верхняя палата Конгресса США) должно пройти рассмотрение законопроекта, которым предлагается выделить на финансирование помощи Украине еще более 60 млрд долларов.

Эта помощь входит в запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу на более 100 млрд долларов. Там также предусмотрено и финансирование помощи Израилю.

Еще вчера, 4 декабря, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США не смогут передавать Украине оружие в случае, если Конгресс не поддержит новое финансирование.

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