Єрмак: Україна вже доклала багато зусиль задля здобуття членства у Робочій групі ОЕСР
Сьогодні Україна демонструє всьому світові приклад держави, яка не лише відбиває напад агресора під час війни, а й робить усе можливе, щоб приєднатися до міжнародних антикорупційних організацій та відповідати міжнародним стандартам у цій сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram під час робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України у робочій групі ОЕСР.
"Ми працюємо над планом відновлення, нам потрібні інвестиції. А інвестиції будуть у тому разі, якщо всі будуть упевнені, що вся ця структура в нас працює і ми цілковито відповідальні, а наші іноземні інвестори почуватимуться повністю захищеними", - заявив Єрмак.
Що дасть вступ України в ОЕСР
Як зазначив Шмигаль, Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.
"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - додав прем’єр.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проекту дорожньої карти.
Раніше Рада Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) прийняла рішення про негайне припинення участі Росії і Білорусі в органах ОЕСР.
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