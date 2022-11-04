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Єрмак: Україна вже доклала багато зусиль задля здобуття членства у Робочій групі ОЕСР

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П'ятниця 04 листопада 2022 10:05
Єрмак: Україна вже доклала багато зусиль задля здобуття членства у Робочій групі ОЕСР Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні Україна демонструє всьому світові приклад держави, яка не лише відбиває напад агресора під час війни, а й робить усе можливе, щоб приєднатися до міжнародних антикорупційних організацій та відповідати міжнародним стандартам у цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram під час робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України у робочій групі ОЕСР.

"Ми працюємо над планом відновлення, нам потрібні інвестиції. А інвестиції будуть у тому разі, якщо всі будуть упевнені, що вся ця структура в нас працює і ми цілковито відповідальні, а наші іноземні інвестори почуватимуться повністю захищеними", - заявив Єрмак.

Що дасть вступ України в ОЕСР

Як зазначив Шмигаль, Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна - перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - додав прем’єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проекту дорожньої карти.

Раніше Рада Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) прийняла рішення про негайне припинення участі Росії і Білорусі в органах ОЕСР.

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