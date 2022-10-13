Єрмак: Україна дає МКЧХ три дні для направлення місії до колонії в Оленівці

Єрмак наголосив, що сьогодні надзвичайно важливим є питання щодо того, у яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються в місцях утримання у РФ і на тимчасово окупованій території України.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини й щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати", - заявив він.

Керівник ОП також зауважив, що не розуміє, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста. Він наголосив, що часу на очікування немає, оскільки йдеться про людські життя.

"Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", - зазначив він.

Єрмак закликав до 17 жовтня розв’язати це питання й відправити місію МКЧХ. Він запевнив, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії.

В іншому разі Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.