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Ермак об ударе оккупантов по Святогорской лавре: Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО, в частности из-за того, что ударила сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"К сожалению, русский ударил сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области. Был уничтожен Всесвятский скит - место паломников и туристов", - написал Ермак.

Он также добавил, что россиян нужно остановить. Для этого нам нужно больше оружия от западных партнеров.

Напомним, сегодня оккупанты снова обстреляли Святогорскую лавру, в результате чего загорелся Всехсвятский скит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Андрей ЕрмакРоссийская ФедерацияЮНЕСКО